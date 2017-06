Wen rooi rose van Ludwig Rose!

Dié bekende roosplaas is in 1971 deur Ludwig Taschner begin. Oor die jare heen het hy en sy familie, saam met hul bekwame span van roos-kundiges, ’n ware roos-avontuur begin. Soos die besigheid gegroei het, het meer Ludwig-roosplase regoor die land oopgemaak. Nou spog dié familienaam met takke in Pretoria, Centurion, Johannesburg, Natal, Kaapstad en George.

Besoek ludwigsroses.co.za vir meer inligting.

In die Junie 2017-uitgawe van rooi rose op ons gereelde tuinnuus-bladsy, TUINMAAK, is daar inligting oor ’n paar nuwe roossoorte. Kyk net hoe mooi is hierdie rose! Lees meer oor dié nuwe rose in die Junie-uitgawe, bladsy 99. Sy is nou op die rak.

Carmine Grandi Rosa

Dancing Ayoba

Mushe Kirsch

Crimson Velvet Dress

25 gelukkige lesers kan elk vier roosbome van Ludwig Rose WEN! Dié rose dra ons naam, rooi rose en het uiteraard die mooiste rooi blomme. En dan weet jy natuurlik dat ’n rooi roos ’n simbool van romanse en liefde is? Die ‘rooi rose’-roossoort is ’n besonderse, spesiale plant wat deur die hele seisoen die pragtigste blomme dra. Dié roosboom sal enige tuin opkikker en is bekend daarvoor dat dit groot areas dig bedek.

