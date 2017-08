Wen skoene van Chocolaticas!

Chocolaticas, ’n gemaklike plathakskoen, is ’n baanbreker-handelsmerk vanuit Venezuela wat uiters unieke skoene vervaardig. Hul tong-in-die-kies ontwerpe verskil met elke paar skoene en behels soms twee uiteenlopende patrone vir elke voet! Tog is dit geskik vir alledaagse gebruik danksy die feit dat Chocolaticas wasbaar is en van hoë kwaliteit materiaal gemaak is. Chocolaticas is ook só ontwerp om optimale gemak te verseker en kan help om rugpyn te verminder. Boonop is dit ook vir die hele gesin geskik, met Mini Chocolaticas vir die kleinspan wat by die volwasse reeks aansluit.

Besoek tillaenjacob.co.za vir meer inligting.

Vier gelukkige lesers kan elk ’n paar skoene van Chocolaticas wen! Ons gee twee pare volwasse skoene en twee pare kinderskoene weg. Beantwoord die maklike vraag en voltooi die onderstaande vorm om in te skryf.

Reëls en voorwaardes geld.

Kompetisie sluit: 31 Augustus om 24:00.