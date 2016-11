Wen SodaStream-geskenkpakke van R3 000

Diegene wat in die 70’s en 80’s grootgeword het, sal die SodaStream onthou. Nou kry hierdie staatmaker ’n nuwerwetse, elegante voorkoms en spog ook met ’n nuwe reeks geure.

Die nuwe geure bied veel meer as die gewone kola en ander klassieke geure. Jy kan nou skemerkelkies en drankies meng met geure soos pomelo, mango, bosbessie en kiwi.

Moderne verbruikers is meer gesondheidsbewus en let op hul suiker-inname. Die goeie nuus is dat die nuwe reeks geure net ’n derde van die suiker bevat van konvensionele gaskoeldrank. Daar is ook ’n reeks natuurlike geure wat geen kunsmatige kleurmiddels, geure, preserveermiddels of versoeters bevat nie. Die beste deel is dat jou gesin heerlike drankies teen R3,33 per liter kan geniet.

Klik hier vir drie lekker resepte wat jy met SodaStream kan maak.

Vir meer inligting en resepte besoek SodaStream se webblad hier.

