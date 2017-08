Wen spa-behandelings & middagete by African Pride

Ontsnap uit jou besige skedule en besoek die African Pride Irene Country Lodge vir ’n welverdiende wegbreek. Dié eksklusiewe, luukse lodge is in die historiese dorpie Irene, in Centurion, geleë en span oor sowat 500 hektaar van lowergroen velde en ’n asemrowende meer. By die lodge word moderne luukshede met historiese sjarme vermeng vir ’n unieke ervaring wat enige besoeker sal bybly. Vir die ideale geleentheid om te ontspan is die Camdeboo Dag-spa daar om jou van kop tot tone te pamperlang. Die Meadow Green-restaurant bedien ook elke dag liplekker disse.

Een gelukkige rooi rose-leser kan ’n romantiese spa-pakket en middagete vir twee by die African Pride Irene Country Lodge, ter waarde van R2 500, WEN! Beantwoord die maklike vraag en voltooi die onderstaande vorm om in te skryf.

Reëls en voorwaardes geld.

Kompetisie sluit: 29 Augustus om 24:00.