Wen velsorgprodukte van Team Dr. Joseph

Team Dr Joseph glo dat geen laboratorium beter as ’n tuin is nie, daarom streef hulle daana om die natuur se diversiteit en kreatiwiteit in hul produkte vas te vang. As jy van natuurlike skoonheidsprodukte hou wat met die voorste tegnologie gemaak is, is Team Dr. Joseph se produkte perfek vir jou.

Een gelukkige leser kan ’n geskenkpak ter waarde van R2 500 met komplimente van Futurethis en Team Dr. Joseph WEN.

Hierdie geskenkpak bevat die volgende:

Team Dr. Joseph “Cleansing Milk”

Team Dr. Joseph “Moisturizing Cream”

Team Dr. Joseph “Ultra Hydration”-serum

Team Dr. Joseph “Daily Cellular”-handeroom

Met aktiewe, plantgebasseerde bestanddele in al hul formules, sal dié produkte jou vel bevogtig terwyl dit ’n gesonde gloei om die vel aanbring. Dit is beslis ’n natuurlike bederf vir die gelaat!

Besoek futurethis.co.za vir meer inligting.

Kompetisie sluit: 24 Julie om 24:00.

Vraag: Wat, dink jy, is voordelig aan die gebruik van natuurlike velsorgprodukte? *

