Wenner-winskopies

1 Gesigmasker

Clicks het heerlike gesigmaskers teen R29.95 elk. Dit bevogtig en versag jou vel en is ideaal vir ’n mini-spadag by die huis. Dit kan by die meeste Clicks-takke landwyd en ook aanlyn gevind word.

2 Kaartjies

Hierdie oulike kaartjies met handgeverfde ontwerpe sal jou woorde vir enige geleentheid mooi oordra. Dit is gemaak deur die Suid-Afrikaanse ontwerpers Stohne en jy kan dit slegs hier koop. Dit kos R30.00 vir ’n pakkie van vier kaartjies, elk met ’n ander ontwerp.

3 Kruietee

Kruisement-tee bevat antioksidante, is kalmerend én help vir maagkrampe. Woolworths bied ’n verskeidenheid kruieteepakkies en kos R27.99 elk.

4 Notaboek







Hierdie A5-notaboeke van Starbox is kleurvol, oulik, pas in jou sak en kos slegs R29 elk. Die omslag is beskikbaar in ’n verskeidenheid ontwerpe en kan ook gevind word in mooi effekleure. Die boek se blaaie is mengsels van bladsye met lyne en kleurvolle blanko-blaaie. Ideaal vir enigeen met ’n kop vol idees! Koop dit hier

5 Mikrogolfskoonmaker

Hierdie oulike “Angry Mama”-mikrogolfoondskoonmaker is eenvoudig om te gebruik en maak jou mikrogolfoond skoon sonder enige harde chemikalieë. Dit maak slegs gebruik van water, asyn en hitte en sal jou mikrogolfoond binne 7 minute skoonkry. Dit maak alle vuilheid los sodat dit maklik is om skoon te vee én dit reinig die oond deur die asyn-en-waterstoom vry te stel. Jy kan ook suurlemoensap byvoeg en in jou kombuis los om ontslae te raak van slegte reuke. Die produk is maklik om skoon te maak – met slegs seep en water – en kan ook in jou skottelgoedwasmasjien geplaas word. Beskikbaar by takealot teen R79.

6 Natlei-spykertjie

Hierdie oulike spykertjie help om potplante die regte hoeveelheid water te gee. Jy heg dit aan ’n plastiekbottel en plaas dit in die potplant. Die spykertjie sal stelselmatig water laat uitdrup sodat die plant nie te veel water op een slag kry nie. Dit is ideaal vir mense wat gereeld reis. Teen slegs R30 is hierdie ’n moet-hê. Kry dit hier

7 Oulike glyspelde

Hierdie oulike glyspelde (paper clips) sal selfs die mees moeisame papierwerk dadelik omtower in ’n vrolike ervaring. Beskikbaar in pakkies van 16 by Mr Price Home teen R19.99.

8 Teetrekker

Crazy Store het ’n reeks silikoonteetrekkers in diertjievorms, soos hierdie sjarmante eekhoring. Jy plaas teeblare in die stertjie en laat hang dan die trekkertjie oor die kant van jou koppie tot jou tee sterk genoeg is. Dit is die ideale geskenk vir die teeliefhebber in jou lewe. Kry dit hier teen R59.99.

9 rooi rose-joernaal

Hierdie joernaal, wat ekslusief vir rooi rose ontwerp is, is klassiek en elegant. Dit is beskikbaar in rooi, blospienk, en geel. Dit bevat blanko-bladsye, plek vir resepte, inkleurbladsye, inspirerende aanhalings en selfs plakkers. Boonop knip dit toe met ’n magneet wat die blaaie netjies sal hou. Jy kan dit hier vind teen R50.