Wêreldkosdag: ’n viering van kos

Kos bring mense saam vir lang, luilekker kuiersessies en feeste. Kos koester en laat mense glimlag. Dit behoort eintlik elke dag gevier te word!

Om jou bestanddele ’n langer rakleeftyd te gee en die varsheid daarvan te verseker, is daar ’n paar wenke wat gevolg kan word. Ons deel ’n paar …

6 wenke om die rakleeftyd van kos te verleng

1. Stoor ekstra uie, sampioene en gerasperde kaas in ’n verseëlbare sakkie en vries dit om later in omelette of op hamburgers te gebruik.

2. Groente wat reeds oopgemaak is, kan in Glad Multi-Fresh-sakkies gestoor word om langer vars te bly.

3. Bedek bakkies kos met kleefplastiek om te verhoed dat die kos uitdroog en gou sleg word.

4. Vries brood in groot Zip Seal verseëlbare-vrieskassakke en haal net die snye uit wat jy wil gebruik. Die brood sal dubbeld sy normale leeftyd vars bly.

5. Berei maaltye vooraf met bederfbare produkte in die yskas en vries dan. Dit verseker dat jy produkte gebruik wat later kan sleg word en vermors. Dit spaar ook kooktyd. Etes kan in die Zip Seal-sakke gevries word.

6. Hou kos georganiseer en merk dit om te verhoed dat daar kontaminasie tussen verskillende voedselgroepe is. Dit hou jou vrieskas netjies en voorkom dat jy onnodige aankope doen.

Besoek www.glad.co.za vir meer inligting.