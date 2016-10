Wêreldkosdag: voer ’n honger magie

FoodForward SA beoog om een ton kos in te samel en aan weeshuise, tehuise vir bejaardes, gestremdes, skuilings vir mishandelde vroue en kinders, asook jeugontwikkelingsentrums te versprei.

Wêreldkosdag word herdenk om wêreldwyd kos in te samel vir diegene in nood. FoodForward SA wil almal betrek om voedsame kos vir hierdie goeie doel by te dra.

FoodForward SA het die afgelope jaar hul hulp aan nie-winsgewende organisasies met 78% uitgebrei, nadat die kos-nood onder behoeftiges al meer toeneem. Die organisasie bied tans kos van goeie gehalte kos 600 nie-winsgewende begunstigde organisasies wat op sy beurt meer as 175 000 mense in Suid-Afrika voed.

Jy kan jou bydrae lewer deur kos aan die voedselstasies by die twee winkelsentrums (Blue Route in Kaapstad en Mall of Africa in Johannesburg), te skenk.

Noodsaaklike items

• Rys, mieliemeel, stampmielies, graan en pasta.

• Droë bone, lensies, geblikte vis, soja-maalvleis en melkpoeier.

• Konfyt, grondboontjiebotter en ingemaakte gemengde groente.

• Kookolie, sout en suiker.

Diegene wat nie naby aan die sentrums woon nie, kan aanlyn ’n skenking maak op www.foodforwardsa.org. Vir so min as R35 per maand kan jy een persoon per maand voer en vir R400 kan jy etes vir ’n jaar voorsien.

Vir meer inligting oor FoodForward SA, besoek hul webwerf, Facebookblad (FoodForward SA) of volg hulle op Twitter (@FoodForwardSA). As jy graag ’n kos-stasie wil hou, kontak 021 531 5670 of stuur ’n e-pos aan [email protected].