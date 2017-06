Wipkar, hoofstuk 20

Die salon het vinniger verkoop as wat Arien verwag het. Dis asof alles in haar lewe skielik in versnelrat loop. Die egskeiding is afgehandel, hul huis is verkoop en die salon en huis in die Paarl is perfek.

Met als wat die afgelope maande met haar gebeur het, is sy bang om té opgewonde te raak oor die nuwe toekoms wat vir haar en die seuns in die Kaap wag.

Liewe Gerhard, wat vir haar meer van ’n vriend as ’n sielkundige geword het, is trots op hoe sy die groot veranderinge in haar lewe ná die trauma van Jos se verslawing en die aanvalle op die salon hanteer. Na die laaste insident by die salon het Jana vir haar ’n afspraak by Gerhard gemaak. Sy het aan Gerhard die hele Hendri-en-Lorna sage uitgelap en sommer gereg in eie hande geneem en die dik koevert met dokumente wat Hendri na die vorige aanval by die salon afgelewer het, vir Gerhard gegee. Met haar terugkeer van die Paarl, het Gerhard haar as’t ware na sy praktyk ontbied.

“Dit is tyd dat ek my gunstelingpasiënt se lewe vir eens uitsorteer. Maar moenie bekommer nie, ek sal ’n paar los rafels los want ek wil jou nie as pasiënt verloor nie. Ag man, jy weet mos ek is ’n sentimentele shrink. Ek het geheg geraak aan jou.”

Die boks tissues en ’n pot soet tee het gereed gestaan toe sy voor hom gaan sit. Sy het nog altyd ’n gevoel van absolute vrede in sy kantoor ervaar. Dis die plek waar sy al gehuil het dat haar neus so rooi soos ’n tamatie is, maar ook die plek waar sy uit haar maag kon lag. Liewe, wonderlike Gerhard met die mooi lagplooitjies om sy grys oë. Gerhard met die pragtige hande wat so mooi kan klavier speel en ook haar kar se nukke ’n paar keer sommer voor sy spreekkamer uitgesorteer het. Van alles wat sy agterlaat as sy Kaap toe trek, besef sy dat sy haar lang, maer steunpilaar gaan mis.

Met die intreeslag na haar Paarl-besoek, het sy in trane uitgebars toe sy by sy kantoor instap. Hy het haar ’n stywe Gerhard-drukkie gegee en die snesies nader geskuif. Sy het dadelik Hendri se koevert op sy lessenaar raakgesien.

“Jana is een van jou beste, ware vriendinne, weet jy? Sy gee regtig vir jou om. Jy is vir haar kosbaar en ek hoop jy kry iemand soos sy in die Kaap om jou vangnet by die nuwe salon te wees.”

Arien het aan hom beken dat sy nooit die inhoud van Hendri se koevert behoorlik deurgegaan het nie.

“Ek wens jy het. Dan sou ons jou kon beskerm teen die tweede aanval. Jy het ongelukkig in ’n baie komplekse, nare situasie beland met Hendri en Lorna. Ek dink jy moet mooi dink voor jy weer na Cari se raad luister. Jy is nie die affair-soort nie, Arien. Jy is te lojaal en …”

“Koekerig. Ek weet. Dit was ’n gevaarlike speletjie en ek het baie duur betaal vir my fout.”

“Moenie hard op jouself wees nie.”

“Ek het verdien wat met my gebeur het. Ek het in my kop gedoen wat Jos al die jare doen. Ek was ontrou, al het ek nooit ’n fisieke verhouding met hom gehad nie.

Sy is spyt dat sy hom nie meer sal kan besoek as hy Kaap toe trek nie. Sy gaan hom mis.