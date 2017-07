Witwarm wenke vir draftoerusting

Dit maak nie saak waar jy jouself bevind nie, hardloop is een van die toeganklikste sporte wat jy kan aanpak. Of jy nou ’n spesifieke oefenplan volg en of jy net hardloop om endorfiene vry te stel, kom dit neer op dieselfde beginsel: trek jou tekkies aan en trek weg! Om daar te kom moet jy egter ’n paar belangrike besluite neem oor die tipe skoene, drag en draagbare toestelle wat beide jou lyf en sak sal pas.

Sit jou beste voetjie voor

Goeie hardloopskoene kan jou duur uitwerk. Baie drawwers maak vrede met hierdie onkoste deur te dink aan hul hardloopskoene as ’n belegging in hul gesondheid (en om beseringvry te draf). Dit is uiters belangrik dat jy in ’n paar tekkies draf wat jou unieke liggaamsbou ondersteun. As jy die verkeerde paar kies, kan jy mediale skeenpyn (shin splints), seer enkels en gewrigte, en ander beserings opdoen wat jou gaan forseer om op te hou draf sodat jy kan herstel. Hoe kan jy dus verseker dat jy die regte paar skoene in die hande kry?

Wanneer jy winkel toe gaan om hardloopskoene te koop, neem ’n paar tekkies wat reeds uitgeloop is saam. Ondersoek die skoensole – dit sal baie verklap oor jou biomeganiese behoeftes en hardloopstyl.

“Om ’n nuwe paar skoene te koop behoort jou ’n tweede asem te gee met jou drawwery en dit sal die oefening vir jou volgende wedren baie gladder laat verloop,” sê Craig Nossel, Hoof van Vitality Wellness. “As jy pyne en skete ervaar wat verband hou met jou uitgeleefde skoene, kan dit opgelos word deur ’n nuwe paar skoene in die hande te kry wat pas by jou spesifieke liggaams-en hardloopbenodigdhede. Vitality Acitve Rewards Shoe Booster maak dit moontlik vir lede om tot 100% kontant terug te kry wanneer hulle ’n nuwe paar hardloopskoene by Sportsman’s Warehouse of Totalsports koop.

Kom wind, kom weer – hou aan hardloop

Om gereeld buite te oefen kan sy tol eis op, onder andere, drawwers se oë en vel. Baie hardlopers neem nie beskerming teen buite-elemente ernstig op nie, maar dit is een van die belangrikste aspekte van gesond hardloop. Wees weer-wys met die volgende wenke:

Jou oë en vel word blootgestel aan UV-strale wanneer jy hardloop, al is dit vroegoggend, op sonnige en oortrokke dae, of in reënweer. Natuurlik is drawwers nog meer blootgestel aan skadelike strale wanneer hulle rondom middaghoogte of piek-UV-periodes hardloop.

Go Go Gadgets!

Die dae van die nederige treetellertjie is verby. Die mark loop oor van horlosies en ander slim, blink en gesofistikeerde draagbare volgtoestelle teen pryse wat die meeste begrotings pas. Om die regte toestel vir jou te vind, vra jouself hierdie af:

Voel jy meer gemaklik om ’n armbandjie te dra, of verkies jy ’n aanknip-volgtoestel?

Is jy ’n driekampatleet wat ’n toestel benodig waarmee jy kan fietsry, draf en swem?

Skakel jou toestel aan ander toerusting wat jou uitslae van ander sportsoorte meet?

Kan jou volgtoestel of slimhorlosie sinkroniseer met jou slimfoon om maklik data op te laai?

Het jy ’n voorbeeld van jou gekose toestel aangepas om die gewig en grootte te voel voordat jy dit koop?

Het jy oorweeg watter tipe battery die toestel bevat en hoe die batterylewe werk?

Die eenvoudigste draagbare toestelle tel hoeveel treë jy geneem het, dit meet jou pols, die tydsduur en die hoeveelheid kalorieë wat verbrand is tydens ’n oefensessie. Hoe meer verfynd die toestelle raak, hoe meer terugvoer sal jy kry: van jou gemiddelde pas, spoed, afstand, ’n GPS-meting, die gradiënt en jou pas tot barometriese altometerlesings. Onthou dat Vitality-lede tot 25% kontant kan terugkry op sportuitrustings en -toestelle deur HealthyGear by Sportsman’s Warehouse of Total Sports.

