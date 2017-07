Witwarm wenke vir jou badkamer

Waterpype

Gebruik slegs twee mure wanneer jy jou badkamer se loodgieterwerk beplan. Plaas jou bad en stort teen een muur en die toilet en wasbak teen die ander.

Beligtingsplan

Die mees kritiese area vir beligting in die badkamer is naby die spieël. Jy benodig lig weerskante van die spieël en een aan die bokant daarvan.

Eksotiese beligting

Buiten die algemene plafonligte, kan jy ook in ’n swierige kroonkandelaar belê.

Jou bad as fokuspunt

Baddens is die natuurlike fokuspunt van enige badkamer. Pootjies-baddens is klassiek en tydloos maar hierdie vorm (sien onder) is nou baie gewild.

Wasbakke

Vermy wasbakke wat onder die oppervlak van die kassie se blad ingebou word en ’n lippie oor die rand vorm. Die randjie versamel stof en stoom en raak morsig. Kies eerder ’n ingeboude wasbak wat bo-oor die oppervlak van die kassie pas.

Kleur

Neem die hele spektrum van kleur in ag. Besluit hoe jy die atmosfeer wil hê en bepaal dan jou kleur. Onthou dat kleur moet saamvloei met die vloerbedekking, teëls en bad. Omdat ’n badkamer gewoonlik relatief klein is, is kleur van optimale belang.

Vensters

Omdat ’n badkamer meestal uit blink en gladde oppervlaktes bestaan, is die venster die perfekte plek om ’n bietjie tekstuur in te bring met ’n blinding.

Vloerbedekking

Vloerbedekking moet glipvry en waterbestand wees. Klip, keramiek of kalksteen is ideaal.

