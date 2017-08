Women & Wealth 2017

Beleggings kan intimiderend wees, maar ’n onlangse studie het getoon dat vroue beter beleggers is as mans. Soos meer vroue die rol as broodwinner aanneem is dit belangrik dat jy jouself blootstel aan alternatiewe beleggingsoplossings.

Verander jou verhouding met jou geld deur saam met ons te kom gesels by Wealth Migrate se Women & Wealth-geleentheid waar gassprekers hul ervarings sal deel oor die pad na finansiële onafhanklikheid en hulle sal lesse deel oor hoe om welvaart te kweek.

Die gassprekers sluit in Hilda Lunderstedt, Nelisiwe Masango, Daniele Bezuidenhout, Kelly Picken, Mariella Kayat en Thereza Rautenbach.

Datum: 16 September 2017

Plek: Radisson Blu Hotel, V&A Waterfront

Tyd: 08h00 vir 09h00 – 13h30

Koste: R150 vir volwassenes (ouer as 18) en R70 vir jong volwassenes (13 – 17 jaar).

Jy sal ook ’n komplimentêre brunch ontvang, ’n R100 Wealth Migrate Investment voucher sodat jy op jou beleggingsreis kan begin en ’n spesiale geskenkpakkie van ons borge. Hiermee saam sal ons ook op die dag ’n kompetisie aanbied waar jy ’n wonderlike prys kan wen – en al wat jy hoef te doen is om ’n paar foto’s op jou foon te neem.

Bespreek hier.

Loer hier na die geleentheidsvideo.

Bring die vroue in jou lewe saam – jonk of oud!