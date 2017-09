Bederf twee van jou vriende met ’n Ginger & Lime-kookklas!

Denise Levy se kombuis was nog altyd die hart van haar huis. Dit is ’n plek waar haar vriende en familie bymekaar kan kom en kwaliteit tyd saam met mekaar kan spandeer, terwyl almal help om ’n heerlike ete voor te berei en te kook. Dié idee van samesyn is essensieel die konsep agter Ginger & Lime. Hierdie innoverende kookklasse poog om allerlei kosliefhebbers onder een dak te kry waar almal saam die wonder van kookkuns, saam met die Ginger & Lime-span, kan ervaar.

Wat om te verwag:

Ginger & Lime se kookklasse is meer soos ’n ervaring as ’n les! Hulle bied klasse aan in onder meer Asiese, Italiaanse, Meditereense en Franse kookkuns, maar ook vele meer! Hier sal jy leer hoe om smullekker disse voor te berei – en dit alles as ’n span saam met jou mede “leerders”. Elkeen kry ’n spesiale taak in die kookproses, sodat jy verskeie ander, interessante persone kanleer ken en sodoende ook die kookklas in ’n sosiale geleentheid kan omskep.

Jy kan drie Ginger & Lime-geskenkbewyse vir jou en twee vriendinne, WEN!

*Die prys is geldig vir drie persone om enige klas ter waarde van R650 pp, by te woon. Die geskenkbewyse sal ná een jaar sedert uitreiking, verval.

Reëls en voorwaardes geld.

Kompetisie sluit: 25 September om 24:00.