Leef gesond en wen met myUTOPIA

Gee gesondheid weer ’n plek in jou besige roetine met myUTOPIA, ’n holistiese Joga en Pilates-sentrum by die V&A Waterfront in Kaapstad wat op gerieflikheid, eenvoud en ’n gesonde leefstyl fokus. Hul topklas fasiliteite verseker dat jou oefenprogram soomloos by jou skedule aansluit: al wat jy hoef te doen, is om op te daag! Elke joga- en pilates-klas sal ’n spesiale oefenmat, handdoek en waterbottel gereed hê vir jou gebruik. Besoekers kan kies tussen die standaard joga-studio, met asemrowende uitsigte oor die V&A Waterfront, of ’n spesiale verhitte studio, wat tydens jou besoek ook verskeie essensiële olies vrystel, wat jou oefensessie en algehele gesondheid ’n hupstoot sal gee.

Daar is ook stort-geriewe by myUTOPIA beskikbaar vir gebruik, asook ’n lekker kafee, Nourish, waar jy kliënte of vriende vir ’n vinnige vergadering kan ontmoet.

Een gelukkige leser kan alle myUTOPIA-klasse, gratis, vir ’n maand lank bywoon. Dié prys sluit ook vyf “Blow & Go”-geskenkbewyse in om sy/haar hare by die salon op die perseel te doen OF hy/sy kan dit verruil vir twee sport-masserings ter waarde van R2 500.

Vertel ons wat jou geheim is om ’n gesonde leefstyl te handhaaf en voltooi die onderstaande vorm om in te skryf.

Reëls en voorwaardes geld

Kompetisie sluit: 15 September om 24:00.