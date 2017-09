Maak skoon met SweepSouth

SweepSouth is ’n aanlyn-platform vir huis-skoonmaakdienste. Dié innoverende platform strek oor ’n webblad, asook ’n toepassing (“app”) wat huiseienaars en skoonmakers binne etlike minute in kontak met mekaar plaas. So ook word alle besprekings en betalings deur hierdie platform gedoen, wat gebruikers in staat stel om skoonmakers op ’n gereelde basis, of ad hoc aan te stel. Boonop kan jy ook kies watter tyd vir jou die gerieflikste is om die skoonmaker te ontvang. Danksy SweepSouth is meer as 3 500 ervare skoonmakers reeds in diens geneem. Dit is ’n betroubare, vinnige en verbruikersvriendelike diensleweringsisteem wat beslis nie teleur sal stel nie.

Elke rooi rose-leser kan 2-ure gratis op haar eerste SweepSouth-skoonmaaksessie geniet!

Hoe dit werk

Laai die SweepSouth-toep af (klik hier vir inligting) en gebruik die kode, SPRINGCLEAN100, wanneer jy jou eerste skoonmaaksessie bespreek. Die eerste twee ure van dié sessie sal dan verniet wees.

Vrywaring: SweepSouth-dienste is slegs beskikbaar in areas in en om Kaapstad, Johannesburg, Durban, Centurion en Pretoria.