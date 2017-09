Maandagoggend-opvang

Terebinte van Geregtigheid🌳 Jes 61:3 Ek sal later van tyd die geslag van ons babatjie deel… en ook die naam (wat ek reeds op 6 weke swanger by God gehoor het) God deel soveel geheimenisse met die mens en soms is ek skrikkerig om te deel wat ek hoor en weet, en dan laat ek dit eers net tussen my en God bly omdat Hy my vertroue en skuilplek is. Ek is veiligste by Hom. Mense praat te maklik, en dit maak dit moeilik om dan net goed te deel.. ek moet regtig so met diskresie kies wat om te deel en wat nie.. so jammer vir die wat opreg is wat dan voel ek weerhou julle om saam my in my lag te kan deel, want dis so lekker om in mekaar se geluk en leed te kan deel! Ek wil saam jou kan lag en ek wil saam jou kan huil. Die wêreld se oordeel maak dit net moeiliker om te deel.. Dankie vir die bly wees saam my🕊 Ek deel ook net so 2 of 3 fotos van my swangerskap om te probeer veilig bly van mense se uitsprake. Dankie vir die mooiste fotos @suna1suna1 ek hou van jou natuurlikheid en dat jy nie edit aan die fotos nie🦋 Liefde K

