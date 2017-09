Maandagoggend-opvang

In #fotostaatmasjien-geel by die atkv woordveertjies. Natuurlik vergeet om etlike belangrike mense te bedank waarvoor ek nog nie voorheen dankie gesê het nie, en net geblubber, so gun my asb ‘n oomblik: @heleneprins het my boek in ‘n tweede druk in bemark en antwoord altyd histeriese emails met ‘n bo-aardse kalmte. @wesselisorraait was entoesiasties oor my idee om volgende jaar ‘n copy van fotostaatmasjien in ‘n nuwe medium te maak, en dit het my met vars energie inject. @philo.mien + @judeharpstar_official het sover vir 6 van die poems ‘n lewe van hul eie gegee op note en dis spesiaal om op die rant te staan en daardie proses te kan observe. En dan al die usual suspects: @kapptertius @richard_james_myburgh @daniel_naude en al die poets wie se werk ek so leen/steel/copy.

