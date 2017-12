Naweeknuus: 11 Desember 2017

Amalia Uys en Shaun Golding het die naweek die knoop deurgehaak op ’n plaas buite Robertson. Kyk net hoe mooi is haar trourok!

Mind blown. It’s almost unreal. @shaungolding you are my husband!!😆🤩😍❤️❤️❤️❤️💫💫💫🌈🌈🌈🙌🏻🙌🏻🙌🏻 A post shared by Amalia Uys (@amaliauys) on Dec 10, 2017 at 10:12pm PST

Die Kaapstadse Sewesrugbytoernooi het hierdie naweek plaasgevind. Nieuw-Seeland is eerste, Argentinië tweede en ons eie Blitzbokke is in die derde plek.

Ondersteuners is aangemoedig om kostuums te dra tydens die wedstryde – en die resultate was baie kreatief!

Unicorns at the rugby? Considering the on-field magic thus far today, this is not unexpected at all! #NextLevel7s pic.twitter.com/Es4my1XB5u — HSBC Cape Town 7s (@CapeTown7s) December 9, 2017

They rocked up in all shapes, sizes and costumes. We spotted every animal, cartoon character and super hero, but there weren’t any dolphins in the crowd – perhaps an idea for 2018? Thanks for the wonderful support of the #CapeTown7s – see you next year! pic.twitter.com/xKICPphL8Z — HSBC Cape Town 7s (@CapeTown7s) December 10, 2017

Die Britse koninklikes het aangekondig dat hulle Ian Rank-Broadley gekies het as die amptelike beeldhouer om ’n beeld van Prinses Diana te maak. Hulle beoog om hierdie beeld in 2019 te onthul en dat dit uitgestal sal word in die tuine van die Kensington-paleis. Dit is deel van hul herdenkingsgeleenthede van Diana, nadat sy 20 jaar gelede op die ouderdom van 36 in Parys oorlede is. Rank-Broadley is geen onbekende met die Britse koninklikes nie – hy het die beeld ontwerp van Koningin Elizabeth wat sedert 1998 op die agterkant van Briste muntstukke verskyn, asook ’n paar beelde van verskeie koninklikes wat op gedenkmuntstukke verskyn het.

The Duke of Cambridge and Prince Harry are pleased to announce that they have chosen Ian Rank-Broadley as the sculptor to create the statue of their mother Diana, Princess of Wales. pic.twitter.com/bvHIH80yMF — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) December 10, 2017

At the request of The Duke of Cambridge & Prince Harry a statue of Diana, Princess of Wales is to be erected at Kensington Palace. pic.twitter.com/zc4XvqlaSY — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) January 28, 2017

VUIL WASGOED begin more landswyd in teaters draai!!! As ek sê “date” sê jy “night”…..DATE…………….komaan julle…..iemand? #8Desember #DankieDatJyHierWas A post shared by Bouwer Bosch (@bouwerbosch) on Dec 7, 2017 at 12:54am PST

Die rolprent Vuil Wasgoed het Vrydag in fliekteaters begin draai. Moenie hierdie skreeusnaakse aksie-komedie misloop nie!

Kyk hier na die lokprent:

