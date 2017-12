Wen dekor-items van Katoenknop van R2 550

Katoenknop het uit ’n tweeledige droom onstaan: Eerstens het die eienaars ’n visie gehad om ’n forum te skep waar plaaslike ontwerpers se handgemaakte produkte blootstelling kan kry, en tweedens wou hulle by fondsinsamelingsgeleenthede vir liefdadigheidsorganisasies betrokke raak. Toe hierdie twee drome kruis, is Katoenknop gebore.

Van die topverkopers kom vanuit die gewilde Cotton Tail-reeks, wat spesiaal vir klein dromers ontwikkel is. Hieride produkte is nie net stylvol nie, maar dit dien ook ’n goeie doel. Met die verkoop van elke Cotton Tail–produk word R10 aan die Baby Moses Children’s Sanctuary geskenk.

Besoek katoenknop.co.za vir meer inligting.

Een gelukkige leser kan ’n 60 x 60 cm-strooikussing wat met handbegeleide masjiensteke geteken is (R1 000), ’n eerste uitgawe drukskildery (R650) deur die talentvolle kunstenaar, Anja Labuschagne, asook ’n sytafel (R900) WEN! Die sytafel is in samewerking met Dalton & Bloom, wie se pragtige blomrangskikking op die blad van die tafel vertoon word, vervaardig.

Kompetisie sluit: 2 Januarie 2018 om 24:00.