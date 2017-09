WEN dubbelkaartjies na die Say Cheese! Vakman-kaasskou

Hetsy dit gorgonzola, pecorino, fontina, mozzarella, provolone, brie, chèvre, blou of cheddar is, een ding is seker: die Say Cheese! Vakman-kaasskou sal op alle aspekte van kaas fokus.

Hierdie prima kaasgeleentheid sal topklas-kaasmakers, kaasliefhebbers, bakkers, brouers en besoekers bymekaar bring vir ’n naweek van kaasproe en -waardering. Feesgangers kan uitsien na ’n opwindende naweekprogram met top kaaskundiges, sjefs en wynleweransiers wat proesessies, parings en kaasmaakdemonstrasies sal aanbied.

Vir meer inligting, stuur ’n e-pos na [email protected] of skakel Elize Nel op 072 795 4214.

Waar: Italiaanse Klub in Milnerton

Wanneer: 30September tot 1 Oktober 2017

