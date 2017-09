Wen kaartjies na “Wine on the River”

Tydens hierdie fees sal verskeie topklas wynmakers, sjefs en produsente vanuit die omgewing bymekaarkom om feesgangers ’n eerstehandse ervaring van hul produkte te gee. Feesgangers kan uitsien na meer as 30 wynplase wat sal uitstal, asook boot-, perd- en trekker-ritte, asook ’n spesiale area waar die kleinspan kan baljaar. By die #TastetheLifestyle-tent kan besoekers ook begeleide wynproe-sessies bywoon!

Belangrike inligting

Wanneer: 20 – 22 Oktober

Waar: Goudmyn-plaas in die Breede Rivier Vallei

Twee gelukkige lesers kan elk twee kaartjies na die “Wine on the River”-fees, asook ’n kis wyn met variëteite vanuit die Robertsom Wyn Vallei. Vertal ons wat jou gunstelingwyn is en voltooi die onderstaande vorm om in te skryf.

Kompetisie sluit: 27 September om 24:00

Reëls en voorwaardes geld.