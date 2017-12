Wen luukse velsorgprodukte van R1 585

Laboratoire SVR is sedert 1962 ’n vooruitstrewende Franse velsorgreeks wat nie net hoogs effektief is nie, maar ook op sensitiewe velle gebruik kan word.

Drie van hul topverkopers vir teenveroudering is die LIFTIANE-reeks. Dit behels drie produkte: die Liftiane Crème, Liftiane Crème Riché en die Liftiane-serum wat alles saamwerk om die tekens van veroudering binne 7 dae te verminder. Dié produkte vul plooie en fyn lyne sodat die vel gladder voorkom – en dit net binne ’n week! Ná ’n maand se gebruik is die vel ook fermer met minder plooie. Hoewel dié produk ’n ligte blomme-geur bevat, is dit allergen-vry en 100% geskik vir gebruik op sensitiewe velle.

Die verskeie aktiewe bestanddele, anti-oksidante en hialuroonsuur wat in elk van die produkte voorkom, dra by tot die effektiwiteit van die LIFTIANE-reeks en sorg vir sigbare resultate met elke gebruik.

Tog is dié produkte nie net geskik om teenveroudering te bekamp nie; dit kan ook aangewend word om die volgende kwessies te behandel:

Olierige vel

Aknee

Pigmentasie

Droë vel

Twee gelukkige lesers kan elk ’n SVR LIFTIANE-geskenkpak van R1 585 WEN! Elke geskenkpak bevat die volgende:

1 x Liftiane Creme (R510)

1 x Liftiane Creme Riche (R480)

1 x Liftiane Contour Yeux Levres (R595)

