Wen MatsiMela-produkte

MatsiMela Home Spa is ’n topklas skoonheidsreeks wat deur Wayne en Olivia Nel begin is. Die naam kom vanaf die Sotho-woord vir “wortels” en dien as bevestiging van die natuurlike bestanddele wat in elk van die produkte gebruik word.

Hul Marula-en-neut-reeks is ryk in anti-oksidante en vitamien E en C. Dié spesiale formule vorm ’n beskermingslagie oor die vel en bied só beskerming teen vrye-radikale en ander eksterne faktore wat die vel kan beskadig. Dit is ook baie effektief om droë vel te behandel.

As jy op soek is na produkte wat teenveroudering aanspoor, is MatsiMela se Rooibos-en-heuning-reeks die een vir jou. Danksy die organiese rooibos is dié reeks ook propvol anti-oksidante, wat help om veroudering te vertraag. Die minerale koper, yster en potassium is ook komponente wat bydra om ’n gesonde vel te onderhou.

Albei reekse behels die volgende produkte:

Body Créme

Fizz Balls

Kalahari Bath Soak

Kalahari Salt Scrub

