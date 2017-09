Wen met ALL GOLD

Suid-Afrika se gunstelingtamatiesous maak weer groot opslae met hul splinternuwe, versamelaarsbottels in 700 ml grootte. Dié beperkte uitgawe van die alombekende ALL GOLD-tamatiesous is in twee verskillende ontwerpe beskikbaar. Die ‘Crammed Full of Tomatoes’-ontwerp vier die feit dat ALL GOLD-tamatiesous propvol regte tamaties is en geen preserveermiddels, verdikkers of kleursel bevat nie. Tweedens wys die ‘Crammed Full of Local Flava’-ontwerp die ALL GOLD-tradisie, wat op ’n intrinsieke wyse deel van Suid-Afrika se plaaslike erfenis is.

Dié spesiale ALL GOLD-verpakking sal sedert middel-September in winkels regoor Suid-Afrika beskikbaar wees. Daar is egter net 2 miljoen bottels vervaardig – so maak seker jy kry jou versamelaarsbottel voordat die voorraad op is!

As deel van hierdie opwindende veldtog word alle ALL GOLD-aanhangers ook genooi om hul eie tamatiesous-bottels te ontwerp. Besoek die ALL GOLD-webtuiste hier, klik op ‘Design Your Own Bottle’ en volg die stappe om jou eie kunswerk te ontwerp.

Vier gelukkige rooi rose-lesers kan elk ’n ALL GOLD-geskenkpak, met een van die beperkte uitgawe bottels, van R650 WEN!

Reëls en voorwaardes geld

Kompetisie sluit: 25 September 2017 om 24:00.