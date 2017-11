Wen met Weltevrede Wynlandgoed

Die Weltevrede Wynlandgoed het onlangs twee nuwe wyne tot hul Simplicity-reeks gevoeg. Die Lemon Zest unwooded chardonnay en die Turkish Delight rosé is oorspronklik en vars met ’n robuuste geur en smaak.

Lemon Zest unwooded chardonnay

Weltevrede is alombekend vir hul uitstekende chardonnay. Daarom is dit geen verassing dat dié landgoed nog ’n topklas chardonnay vanuit die Robertson Wynvallei gekultiveer het nie. Met prominente geure van pomelo, grenadella en suurlemoenskil en ’n geure van pynappel en lemmetjie is dié wyn beslis ideaal vir somer-partytjies en feesvieringe. Boonop is dit ’n goeie wyn om te probeer vir diegene wat die Chardonnay-kultivar wil verken.

Turkish Delight rosé

Dit was hoogtyd vir Weltevrede om ’n pienk-variasie tot die reeks te voeg. In hierdie semi-soet rosé is twee uiteenlopende kultivars, Gewurztraminer en Shiraz, gekombineer om ’n heerlike, droë rosé te formuleer. Met geure van roosblare, spookasem en litchi en ’n soet smaak van aarbeie en Turkish Delight-lekkers, wat te danke aan die Gewurztraminer-kultivar is, is hierdie unieke rosé beslis ’n moet-probeer.

Kosparing

Lemon Zest: Salm-viskoekies, hoender-risotto, pasta met ’n suurlemoen-en-kruie sous, kaasbord.

Turkish Delight: Hoenderlewerpattee, sushi, hoenderlsaai met aarbeie en sitrussous.

Drie gelukkige lesers kan elk ’n bottel Lemon Zest unwooded chardonnay en ’n bottel Turkish Delight rosé, WEN! Beantwoord die maklike vraag en voltooi die onderstaande vorm om in te skryf.

Reëls en voorwaardes geld.

Kompetisie sluit: 01 Desember om 24:00