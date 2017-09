Wen 1 van 5 Wimpy-geskenkpakke van R500!

Die eerste Wimpy-restaurant het op 1 September 1967 sy deure geopen. Sedertdien het Wimpy ’n tuiste geword waar klante oor generasies heen, wonderlike herinneringe oor smullekker disse en goeie koffie gemaak het.

As sulks is Wimpy ’n handelsmerk wat die geleentheid skep vir sy kliënte om elke oomblik saam met vriende en familie te geniet. Dit kom dus as geen verrassing nie dat Wimpy-aanhangers verskeie goeie herinneringe vanuit hul kinderdae in die bekende rooi banke van dié merkwaardige restaurant-handelsmerk het.

Mag daar nóg 50 jaar se goeie herinneringe wees!

Vyf gelukkige rooi rose-lesers kan elk ’n Wimpy #MakeTime-geskenkpak ter waarde van R500 WEN! Beantwoord die maklike vraag en voltooi die onderstaande vorm om in te skryf.

Kompetisie sluit: 29 September om 24:00

Reëls en voorwaardes geld