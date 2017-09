Wen ’n AEG Lavamat-wasmasjien + Omo Auto-wasmiddel

AEG is een van die mees vertroude name in elektroniese toestelle en die nuwe AEG Lavamat-wasmasjien, wat uit duursame vlekvrye staal vervaardig word, het ’n 8 kg-laaikapasiteit wat die tyd wat jy spandeer om wasgoed te was, verminder.

Die wasmasjien het verskillende instellings wat jou delikaatste kledingstukke versigtig hanteer én klaarspeel met vlekke op swaardiens-materiaal.

Die regte wasmiddel is net so belangrik soos die wasmasjien om seker te maak dat dit maklik is om jou wasgoed te was. Net een doppie Omo Auto-wasmiddel is genoeg om vars, vlekkelose wasgoed met elke bondel wasgoed te verseker.

Een gelukkige rooi rose-leser kan binnekort die trotse eienaar van ’n AEG Lavamat 8 kg velkvrye staal-wasmasjien, ter waarde van R6 999, asook drie maande se voorraad van Omo Auto-wasmiddel wees.

As jy wil wen, voltooi die vorm en beantwoord die vraag hieronder. Jy sal die antwoord op bl. 67 van die Oktober-uitgawe van rooi rose vind.

Besoek AEG se webblad hier vir meer inligting

Bepalings en voorwaardes geld

Kompetisie sluit 30 November 2017.