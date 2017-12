Wen ’n ANNY-bril en bypassende naellak van R2 000

’n Modieuse leesbril is ’n belangrike bykomstigheid en lyk mooi by enige uitrusting. Nie net is dit ’n verklaring van jou persoonlike styl nie, maar dit speel ook ’n uiters belangrike rol om jou oë se gesondheid te onderhou.

Gelukkig bied Dynamic Vision ’n verskeidenheid brilrame en –handelsmerke aan, sodat jy die regte bril vir jou voorkoms kan kry. Besoek dynamicvisionsa.co.za vir meer inligting.

Klik hier vir grimeerwenke vir brildraers.

Een gelukkige leser kan ’n ANNY-leesbril en bypassende naellak ter waarde van R2 000 WEN!

*Beperkte voorraad is by alle Dynamic Vision-takke landwyd beskikbaar.

Kompetisie sluit: 2 Januarie 2018 om 24:00.