Wen ’n familie-pakket na die Groot Plaasproe in Sandringham

Agri-Expo, organiseerder van die SA Kaasfees, bied hiermee ’n nuwe proe-ervaring van álles wat die plaaslewe bied, vir beide stads- én plaasjapies. Met unieke kombinasies soos Bok&Bier (boerbokvleis en boetiekbier langs die braaivleisvuur) en nisprodukte soos wyn, Karoolam-sosaties, roosterkoek, biefstuk, joghurt en roomys by stalletjies te proe en te koop.

Luister na gewilde Afrikaanse sangers soos Adam Tas en Die Broers se Nic Stevens, dans saam met “line”dansers en Die Wildberries, neem deel aan boeresport en skryf in vir die Groot Roomys-eet– of die Groot Braai-kompetisie . Ontmoet meer as 300 verskillende diere, sien skaaphonde aan die werk, leer hoe skape geskeer word en kyk hoe wol gespin word. Stem vir die oulikste dier in die Groot Gunsteling-kompetisie of poseer saam met ’n dier vir die Groot Selfie-kompetisie. Kinders kan ’n melkbok in die arena rondlei, op ponies ry, ’n troeteldierplaas besoek, en saam met miniatuurperde en -donkies kuier.

Belangrike inligting

Wanneer: Saterdag 14 Oktober 2017

Waar: Die plaas Sandringham buite Stellenbosch

Tyd: 09:00 tot 18:00

Kaartjies is by Computicket en die hek beskikbaar teen R80 vir volwassenes, R50 vir pensioenarisse en skoliere (14-18) en gratis vir kinders 13 en jonger. Vir meer inligting, besoek www.livestock.org.za.

Die Groot Plaasproe vorm deel van die vierde Agri-Expo Livestock, ’n wêreldklas-tentoonstelling van die SA vee- en suiwelbedryf. Dit vind van Donderdag 12 tot Saterdag 14 Oktober 2017 plaas. Kaartjies vir Donderdag en Vrydag se program is R60 per dag, R50 vir pensioenarisse en skoliere (14-18) en gratis vir kinders 13 en jonger, ook beskikbaar by Computicket en by die hek.

Agt Gelukkige lesers kan elk ’n familie-pakket met twee volwasse kaartjies en twee kaartjies vir pensionarisse/skoliere. Elke wenner kry ook ’n egte leer handsak van African Insights ter waarde van R850.

Beantwoord die maklike vraag en voltooi die onderstaande vorm om in te skryf.

Kompetisie sluit: 07 Oktober om 24:00

Reëls en voorwaardes geld.