Wen ’n LG NeoChef™-mikrogolfoond van R6 499

Die nuwe NeoChef™-mikrogolfoond van LG is ’n kombinasie van gerieflike ontwerpe, subtiele minimalisme en die jongste Smart Inverter-tegnologie. Dié vooruitstrewende toestel se soomlose voorkoms voeg ’n titseltjie klas by enige kombuis en die slim beheerstelsel sorg vir ’n gebruikersvriendelike ervaring met elke gebruik. Boonop het dit ook verskeie fasette wat higiëne verbeter, soos die Anti-Bacterial EasyClean™ -omhulsel wat voorkom dat olie-spatsels binne die mikrogolfoond versprei.

Danksy die Smart Inverter-toevoeging kan die LG NeoChef™ ook meer doen as ooit tevore. Dit gebruik ’n liniêre kragtoevoer van 300 – 1 200 watts, sodat enige dis eweredig gekook of ontdooi kan word, terwyl die voedingswaarde en smaak nie belemmer word nie. Vir ’n gesonder opsie, kan dié toestel ook gebruik word om die natuurlike olies en vet in kos met sowat 72% te verminder. Dit is danksy die infrarooi verhitting wat gebruik word om kos gaar te maak, sonder om dit in olie te braai.

