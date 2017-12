Wen ’n luukse besoek aan Silver Forest Boetiek Lodge

Silver Forest Boetiek Lodge is een van Somerset-Wes se bes bewaarde geheime. Dié unieke lodge lê versteek aan die hange van die Helderbergreeks, omhul deur natuurskoon met pragtige uitsigte. Dit is perfek geleë om die wynlande te verken en slegs 15 minute se ry van die see af. ’n Persoonlike chauffeurdiens is tot jou beskikking om wynproë op top wynplase in die omgewing te doen.

Daar is 7 luukse tuin-suites wat met elke moontlike gerief ingerig is. Die Woud-suite is ideaal vir ’n aandjie van ekstra bederf met sy eie houtvuur-warmbad en private stoep.

Diens is uit die boonste rakke en daar word gesorg vir persoonlike aandag met ’n butler-diens.

Alle waterterapie-geriewe is tot jou beskikking as jy tuis gaan in die lodge. Die Warm Water Spa is goed toegerus met Razul-terapie, sauna, Jacuzzi’s en ’n stoomkamer.

Ander behandelings, wat apart bespreek kan word, sluit masserings, gesigbehandelings en mani- en pedikuurs in wat deur goed opgeleide terapeute behartig word.

Silver Forest Boetiek Lodge is ook geskik vir dagbesoekers. Nooi ’n paar vriendinne vir ’n luukse spa-dag, spandeer tyd by die swembad en geniet ’n ligte middagete saam.

Gaan loer by silverforest.co.za vir meer inligting.

Twee gelukkige lesers kan elk ’n wegbreek na die Silver Forest Boetiek Lodge wen!

Eerste prys:

Een aand se verblyf vir twee persone in die luukse tuin-suite, met fyntee, ’n bottel wyn, gratis butler-diens, ’n massering vir twee by die Dag Spa, ’n besoek aan die warmwater-spa, asook ’n heerlike aandete wat deur ’n butler bedien sal word. Alles ter waarde van R6 900.

Tweede prys:

’n Spa-dag vir twee persone ter waarde van R2 650 per persoon.

Vertel ons wie jy saam met jou sal neem as jy een van dié pryse wen en voltooi die onderstaande vorm om in te skryf.

Kompetisie sluit: 14 Januarie om 24:00

Reëls en voorwaardes geld