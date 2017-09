Wen ’n Speseryroete-paspoort

Die Speseryroete is geleë oor die hellings van die Paarl-bergreeks. Dié asemrowende ligging skep die geleentheid vir allerlei wynproe-ervarings oor verskeie wynplase heen – en dit alles binne loopafstand van mekaar. Dit kom dus as geen verrassing dat dié moet-besoek area onlangs ’n unieke “Speseryroete-paspoort” geloods het wat jou toegang tot al dié wynplase en hul aanbiedinge beloof.

Hierdie paspoort kan deur die jaar gebruik word, wat dit die ideale geskenk vir kollegas, vriende of familie maak. Met die paspoort aan hand, kan besoekers oombliklik die vyf standaard proe-ervarings by die Cape Brewing Company (CBC), Wilderer Distillery, die Speseryroete se proekamer, De Villiers Sjokolade en ook Richard Bosman Quality Cured Meats, geniet. Tog hoef besoekers nie al dié ervarings met die eerste besoek te beleef nie. Dit kan oor die duur van een jaar versprei word sodat jy met elke besoek aan die area ’n nuwe geleentheid het wat op jou wag.

Vir meer inligting besoek die Speseryroete se webblad by spiceroute.co.za

Vyf gelukkige lesers kan elk twee Speseryroete-paspoorte ter waarde van R400 WEN! Beantwoord die maklike vraag en voltooi die onderstaande vorm om in te skryf.

Reëls en voorwaardes geld

Kompetisie sluit: 15 September om 24:00.

*Vervoer na en vanaf die Speseryroete is nie in die prys ingesluit nie. Alle paspoorte moet fisies deur die wenner by die Speseryroete-proekamer vóór 31 Oktober 2017 afgehaal word.