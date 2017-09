Wen ’n splinternuwe voorkoms met Looking Good LCN

’n Nuwe voorkoms is ’n wonderlike ervaring en met #Lente wat in volle blom is, is dit die perfekte tyd vir jou om ’n nuwe blaadjie om te slaan. rooi rose, in samewerking met Looking Good LCN, wil een gelukkige leser met ’n nuwe voorkoms bederf! Die voorkoms sluit in gesigbehandelings, micro blading, wimper-verlengings, ’n manikuur en pedikuur, velsorgprodukte, grimering, behandelings vir jou hande en voete asook inkopie- en grimeersakkies. Die totale waarde van hierdie prys is R30 000.

Klik hier vir die volledige lys van behandelings en produkte wat by die prys ingesluit is





















































Besoek Looking Good LCN se webblad | lcn.co.za

Facebook | @LookingGoodLCN

Twitter |@LookingGoodLCN

Instagram | @lookinggoodlcn

Vertel vir ons waarom jy glo jy ’n nuwe voorkoms verdien en voltooi die vorm om in aanmerking te kom vir die prys.

Reëls en voorwaardes geld

Sluitdatum: 6 November 2017