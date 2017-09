Wen ’n wegbreek na Forum Homini

’n Besoek aan Forum Homini wys jou voorwaar waar Dawid die wortels gegrawe het. Jou eie wortels …

Forum Homini is in die Wieg van die Mensdom geleë en as jy ’n wegbreekkans soek uit Johannesburg of Pretoria, is dit ideaal. Hier vind jy weer jou balans in die rustigheid van die natuur. Dit is naby genoeg (ongeveer 45 minute uit Randburg/Sandton) sodat jy sommer Vrydagmiddag na werk kan deurskiet. As jy eers rustig op jou eie stoepie aan ’n drankie teug en in die laaste lig van die son na die wildsbokkies kyk wat in die gras wi, voel jy sommer soos ’n ander mens.

Dit voel of jy ligjare buite die stad is en die ongewone laat jou nuut na alles kyk. Al die slaapeenhede se dakke is met grond bedek en daar groei veldgrasse op. Blykbaar kom knibbel die groter bokke graag aan hierdie grassies.

Jou stoepie kyk uit op ’n klein stroompie waar jy vroegoggend saam met jou oggendkoffie sebras sien verby trippel. Die vyfsterhotel se kamers is luuks, maar terselfdertyd ook uniek. Die koninggrootte bed met romantiese daktooisels en die luukse binne- en buitestort agter ’n kralegordyn wat soos juweeldruppels uit die dak hang, voer jou ver weg van die alledaagse.

Daar is ook ’n spesiale eenheid vir koerduifies op hul wittebrood en ’n presidensiële eenheid met ’n raadsaal vir agt mense en ’n private klein swembad.

Maak jou reg vir ’n kossensasie soos min by die Roots-reataurant. Die span word gelei deur hoofsjef Bianca Fogwell en die meeste van die bestanddele word plaaslik en in die onmiddellike omgewing verkry wat varsheid en smaak verseker.

Ontbyt se vyf gange is soos klein persentjies wat jou keer op keer verras met interessante geurkombinasies en porsies wat jou nie honger huis toe stuur nie. Forum Homini beskryf hul kos as kontemporêre, moderne kookkuns met ’n Suid-Afrikaanse kinkel.

Jy kan ook besluit om jou en ’n spesiale vriendin met ’n “high tea” te bederf. Dit kos R295 per persoon en is elke dag beskikbaar vanaf halftien tot twaalfuur of smiddae van drieuur tot sesuur. Val weg met ’n glas vonkelwyn, wat gevolg word deur vyf soet happies en vyf sout happies. Kies ook uit The Toni Glass Collection se reeks tee’s.

Vir meer inligting besoek die webblad hier of skakel hulle by 011 668 7000 of 078 197 4852.

Een gelukkige leser kan ’n prys ter waarde van R9 000 wen wat aandete, oornagverblyf en ontbyt vir vier mense insluit! SMS net Forum Homini, jou naam, adres en ID-nommer na 48409. Kompetisie sluit 31 Oktober 2017. SMS’e kos R1.50 en gratis SMS’e tel nie. Bepalings en voorwaardes geld.