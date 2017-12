Wen ’n “Wonder”-geskenkpak ter viering van dié nuwe fliek

“Wonder” is gebaseer op ’n New York Times-topverkoper boek en vertel die inspirerende verhaal van August (Auggie) Pullman – ’n brawe seuntjie wat met Treacher Collins-sindroom gebore is. Weens sy unieke voorkoms kon hy vir die eerste vier jaar van sy skoolloopbaan nie by ’n hoofstroomse skool aansluit nie, maar hy word gou ’n spesiale held in die verhaal wanneer hy graad 5 by ’n nuwe skool begin.

Wonder vertel hoe August se ouers, familie, vriende, skoolmaats en die gemeenskap sukkel om hul barmhartigheid en aanvaarding te vind, tog help Auggie se wonderlike verhaal hulle om mekaar te vind.

Jacob Tremblay vertolk die rol as August en Julia Roberts en Owen Wilson word gesien as Isabel en Nate Pullman, Auggie se ouers.

Wonder word op 8 Desember 2017 landwyd in fliekteaters vrygestel.

5 gelukkige lesers kan elk ’n Wonder-geskenkpak WEN! Beantwoord die maklike vraag en voltooi die onderstaande vorm om in te skryf.

*Kleurskema van geskenkpakke mag van foto verskil.

Reëls en voorwaardes geld

Kompetisie sluit: 8 Desember om 24:00.