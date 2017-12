Wen “tea tree”-olieprodukte van Thursday Plantation

“Tea tree”-olie word vir dekades al in Suid-Afrikaanse huishoudings gebruik. Hetsy jy dié wonderolie aanwend om klein snytjies en brandmerke te behandel, insekbytte te streel of, soos Meghan Markle, dit as deel van jou skoonheidsregime gebruik, sal jy weet dat dié olie een van die natuur se mees effektiewe middels is.

Hoewel tea tree-olie oorspronklik van Australië afkomstig is, kan ons dit danksy verspreiders soos Thursday Plantation maklik in die hande kry. Eric White, stiger van Thursday Plantation, vertel ons meer van dié olie:

“Dit is ’n kragtige antiseptiese middel wat uit die blare van die Melaleuca alternifolia-plant ontgin word. Dit kniehalter die invloed van verskeie bakterieë en fungi en is dus ideaal om allerlei kwale in die verband te behandel.”

Thursday Plantation se produkte is spesifiek geformuleer vir gesinne wat op soek is na natuurlike gesondheidsprodukte wat effektief werk. Dit is beskikbaar by uitgesoekte apteke en gesondheidswinkels regoor die land, asook by Dis-Chem, Medi-Rite en Wellness Warehouse.

Besoek thursdayplantation.co.za vir meer inligting.

*Klik hier om meer oor Prins Harry en Meghan Markle se verlowing te lees.

Twee lesers kan elk ’n Thursday Plantation-geskenkpak van R1 000 elk WEN! Beantwoord die maklike vraag en voltooi die onderstaande vorm om in te skryf.

Kompetisie sluit op 2 Janaurie 2018 om 24:00.

Reëls en voorwaardes geld