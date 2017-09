WEN Van Loveren Papillon-vonkelwyn!

Van Loveren se gewilde Papillon-vonkelwyn vier vanjaar sy 30ste bestaansjaar en die hele Papillon-reeks spog met nuwe verpakking. Die bestaande Van Loveren Papillon-reeks – die Papillon Brut, Papillon Demi-Sec, Papillon alkoholvrye wit en die Papillon Blush – is ook uitgebrei met die nuwe Papillon Chardonnay-Pinot Brut as nuutste toevoeging. Die vonkelwyn het ’n lemmetjieagtigheid op die neus en subtiele aarbeigeure op die tong.

Die Papillon-reeks bied iets vir elke smaak én geleentheid: of dit nou ’n drankie voor ete saam met vriende is, of ’n feesviering, daar is iets van ekstra droog tot semi-soet. Laat ’n Papillon-vonkelwyn van jou keuse se prop skiet – al is dit bloot net om die lewe te vier – en boonop kan jy gerus wees dat dit die kwaliteit-handelsmerk dra, wat jy van Van Loveren gewoond is.

Vir meer inligting oor Van Loveren, besoek vanloveren.co.za

