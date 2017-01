Beklemtoon die kleur van jou oë

Dit kan stresvol wees om ooggrimering te koop. Daar is so baie kleure dat dit soms intimiderend kan wees, maar sodra jy die regte kleur gevind het, maak dit die proses heelwat makliker. Onthou: jou persoonlikheid speel ’n groot rol in die grimering wat jy kies, jy moet gemaklik wees met wat jy dra. Daar is een groot reël van grimering … daar is geen reëls nie! Eksperimenteer ’n bietjie met die grimering wat jy het en kyk wat vir jou werk.

Blou oë

“As jou oë blou is, is die kanse goed dat jy ’n ligte velkleur het. Vermy koel kleure en probeer eerder ’n warmer kleur, dit sal jou oë se natuurlike kleur beklemtoon. Skakerings van grys en bruin is perfek vir diegene wat blou oë het, vermy blou oogskadu.” Dit is die raad van Muzi Zuma van die grimeerreeks 3INA.

Probeer ook meer oranje skakerings, soos koraal of self sjampanje.

“Brons of bruin werk ook goed. As jy jou grimering aanwend, maak ’n driehoek in die derde van jou oog en eindig dan deur ’n sagte roomkleurige oogskadu onder jou wenkbroue aan te wend.”

– David White van L’Oreal

Groen oë

As jy groen oë het, is dit reeds helder en het jy nie noodwendig baie oogomlyner of helder oogskadu nodig nie. Wat vir my werk, is skakerings van bruin of selfs ’n bietjie pers. Vir ’n aandjie uit kan jy eksperimenteer met metaa- of helder kleure, maar as jy jou daggrimering aanwend, probeer iets meer natuurlik.

“Die warmer skakerings is baie vleiend vir diegene met groen oë. Probeer skakerings soos sepia, roesbruin, donkerpers, pienk/appelkoos, goud en ligpers.” Stel Muzi voor.

“Jy kan ook ’n pers maskara probeer. Ons hou van YSL Mascara Volume Effect Faux Cils in #4 of #5)” stel David voor.

Bruin oë

Vroue met bruin oë is gelukkig, want amper enige kleur sal hul oë komplimenteer.

Probeer ’n sagte, neutrale kleur soos ’n sagte pienk of bruin en eindig dit af met ’n oogomlyner. “Neutrale bruin skakerings met ’n diepblou oogomlyner sal die oë vars laat lyk” sê David.

“Jou persoonlikheid gaan ’n groot rol speel in die kleur wat jy kies. Skakerings wat baie goed sal werk, is goudbruin, rooi, blou, groen, brons, helderblou, ligblou en pers.” Stel Muzi voor.

Grys oë

“Donker skakerings werk die beste. Begin met ’n silwerwit kleur in die hoek van jou oog en wend donkerder grimering aan die buitenste gedeelte van jou oë, stel Muzi voor.

Jy kan ook eksperimenteer met olyfgroen, helderblou, swart, donkerbruin en pers.