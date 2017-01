Boek van die maand: Lugkasteel

Lugkasteel

– Annelie Botes (Penguin)

In 2004 het Annelie Botes op die vliegtuig geklim Engeland toe om ’n ouma te gaan soek wat sy kan oppas. Dit was haar “boete-reis vir agterweë skuld” en die boek se naam was Sabbatsreis. Sy het toe haar Granny gekry en die ervaring was hels en hemels.

Dié keer is haar reis terug Engeland toe effe anders. Sy word die oppasser van vier onhebbelike, ongemanierde en bedorwe seuns uit die adelstand. Maar tot haar skok bevind sy haar eerder in ’n Aspoester-posisie: skoonmaker, bediende, onderling. Sy kry koud, sy ly honger. Sy kry skuiling in ’n ou Merc wat verlate in ’n plaat onkruid op die landgoed staan en maak dit haar toevlugsoord; ’n plek waar sy droom en dink. Tien jaar later sit sy by haar ou lessenaar en dink weer oor daardie tyd. En leer: ondanks ons stukkende vlerke is dit moontlik om weer te leer vlieg. Botes se vermoë met die woord is lieflik, soos in al haar boeke bewys.

