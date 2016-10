FNB Wines2Whales-bergfietswedren: die mooiste roete

Soek jy ’n opsie met byna geen verkeer in sig nie wat 13 wynplase, 26 private plase, ses berge, historiese paaie en bergpasse insluit? Dan is die FNB Wines2Whales-bergfietswedren net die ding. Dit gaan jou weliswaar ’n bietjie langer neem om die eindpunt by die karavaanpark in Onrust te bereik. Drie dae om presies te wees en 201 km.

Die roete

• Dag een: 68 km met 1 420 m klim

• Dag twee: 64 km met 1 400 m klim

• Dag drie: 69 km met 1 200 m klim

Boonop kan ryers tussen drie wedrenne kies wat almal oor dieselfde afstand gery word, maar op verskillende soorte ryers fokus. Die rustiger Adventure is van 4-6 November en die Ride van 7-9 November. Die Race (11-13 November), is vir die blitsiges. Daar is net 600 spanne van twee per wedren en almal ry dieselfde roete, dis net die pas wat gaan verskil!

Die ander voordeel is dat jy albei aande in dieslfde tentedorp by Oak Valley Wine Estate in Elgin-Grabouw slaap. Wines2Whales is een van die gewildstes op die jaarlikse sportkalender en fietsryers slaan behoorlik vuis om in hierdie opwindende wedren te deel. Dis geen verrassing nie, want dit moet een van die mooiste gedeeltes in Suid-Afrika wees waar jy met jou fiets kan ry.

rooi rose was gelukkig genoeg om ’n inskrywing te kry en ek sal oor die volgende maand berig or hoe my voorbereidings verloop en natuurlik hoe die wedren afloop.

Moet egter nie dink dis ’n Sondagskoolpiekniek nie. Kyk jy na die beeldmateriaal op die webwerf, is daar genoeg modder om ’n seekoei gelukkig te hou en gemeet aan die persentasie modder op die ryers, het hulle presies gedoen wat seekoeie doen – in die modder gerol …

Daar is hope opwindende hindernisse soos laaaaang bruggies, hoë stellasies en “berm”-houtbruggies. Ek vermoed dís waar ryers modder koop. Ek is nie seker of die teenwoordigheid van wynplase in die omgewing ’n effek op mens se vaardighede kan hê nie.

Die Wines2Whales is hierdie jaar in sy agste bestaanjaar en beloof om weer vet pret te wees.

Besoek die webblad wines2whales.co.za vir meer besonderhede.