Kortbroeke met patrone

Om ’n bont kortbroek met patrone te dra, klink dalk vir jou na ’n mode-dilemma. Hoe en saam met wat gaan jy dit dra? Maar ’n kortbroek, vol patrone of nie, is uiters veelsydig. Jy kan dit deesdae informeel of meer formeel dra.

’n Paar maniere om broeke met patrone te dra

• Klassieke blom- of blaar-patroon kortbroeke is stylvol en veelsydig. Behandel die patroon dieselfde as ’n neutrale broek en voeg iets prettig of grafies by.

Kortbroek (R349) H&M

T-hemp (R180) Foschini

Handsak (R320) Exact

• Kies ’n speelse motief. Die helder pynappels staan uit, maar het ’n neutrale agtergrond om iets bypassend uit te soek. As jy nie die avontuurlustige tipe is nie, kan jy nie verkeerd gaan met ’n neutrale t-hemp daarby nie. Dra ’n paar aanglipskoene vir moeitelose afronding.

T-hemp (R160) Exact

Geborduurde-kortbroek (R399) H&M

Aanglipskoen (R299) The Fix

• Kies ’n neutrale streep-kortbroek en dra iets helder daarby. Die Spaanse motief is hierdie somer groot nuus en ’n mens kan deesdae strepe en blom-motiewe meng sonder om verspot te lyk.

Linne kortbroek (R350) Foschini

T-hemp (R199) Foschini

Vlieënierbaadjie (R1029) Zara