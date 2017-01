Meisiesnit die nuwe kêrelsnit-jean?

Hoewel die meisie- en kêrelsnit-jean soortgelyk is, vervang die een nie die ander nie, maar skep dit eerder nóg ’n keuse om jou uitrustings te bepaal. Die nuwe meisiesnit-jean is ’n stylvoller en netjieser weergawe van die sorgvrye kêrelsnit-jean. Dit is egter nie dieselfde as die jeans wat jou ma destyds in die 90’s hoog bo haar heupe gedra het nie. Met ’n effe meer gekurwe snit rondom die heupe en bene, sorg die meisiesnit-jean vir ’n fyn en vroulike silhoeët. Boonop is dit ’n pasmaat vir enige item in jou kas wat jy reeds saam met jou ander denims kon dra.

’n Paar kenmerke wat die twee van mekaar onderskei

Meisiesnit

• Slanker om die bene

• Nouer om die heupe

• Denimmateriaal is effens dikker







Kêrelsnit

• Sit baie los om jou bene en heupe

• Growwer denim

• Gewoonlik meer geskeurde detail as die meisiesnit







Dra dit so

Kies die meisiesnit-jean vir ’n verfynde voorkoms, sonder om die gemaklike en sorgvrye gevoel te verloor. As jy bang is dat jou bene sy vorm in die lospassende snit verloor, trek skoene met ’n oop enkel aan en rol jou pyp rofweg op. Wissel jou uitrusting met tekkies en ’n T-hemp vir ’n gemaklike voorkoms, of ’n meer elegante spykerhak. Trek aandag met groot en kleurvolle bykomstighede wat jou voorkoms vrolik afrond.

Meisiesnit-jean (R629) H&M

Oopskouertoppie (R299) Foshini

Oranje kralehalsnoer (R179) Miladys

Vlootkleure armbande (R119) Miladys

Swart Spykerhakskoene (R1399) Aldo

Luiperdpatroon palmbeursie (R188,51) Accessorize