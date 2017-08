’n Handvol inspirerende vroue – deel 2

Caster Semenya

Caster Mokgadi Semenya het verlede week met ’n goue- en bronsmedalje weggestap (of eerder, weggehardloop) by die IAAF-wêreldkampioenskappe in Londen. Sy het haar persoonlike beste tyd verbeter en ook die Suid-Afrikaanse rekord gebreek. Dié 26-jarige atleet, bekend as die “Kobra,” het sedert sy in 2009 professioneel begin deelneem het, dit reggekry om twee keer goud te verower by die Olimpiese Spele en saam met hierdie jaar se oorwinning, drie goue medaljes by die IAAF-wêreldkampioenskappe. Sy moes vanjaar egter weer onder kritiek deurloop oor haar geslag en hormoonvlakke, dit nadat sy in 2009 (en gereeld daarna) blootgestel is aan vernederende toetse en vrae. Sy bly egter sterk staan en noem gereeld in onderhoude dat sulke gissings haar nie onderkry nie.

Caster is in 2012 die prys toegeken as Beste Suid-Afrikaanse Sportsvrou van die jaar deur die SA Sporttoekenningseremonie. Sy het ook die brons Orde van Ikhamanga op 27 April 2014 ontvang. Sy was in 2016 op die IAAF se kortlys vir die Wêreld se Beste Vroue-atleet. Sy het ook in 2016 ’n stigting begin wat veldtogte lei om sanitêre produkte aan meisies in plaaslike en armer streke te verskaf. In Suid-Afrika is daar baie vroue en meisies wat nie kan bekostig om sanitêre produkte te koop nie, en mis dan skool of ly aan infeksies.

