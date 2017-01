Terug skool toe

Sakke

• Bepaal jou behoeftes. Kyk na die skool se verskafferslys (indien hulle een verskaf). Sekere skole is baie spesifiek oor die tipe skoolsak wat by die uniforms pas. Bepaal ook of ’n skootrekenaar gebruik gaan word. Al hierdie faktore bepaal die tipe en die grootte sak wat jy moet aanskaf.

• Maak seker of rugsakke toegelaat word in die skool. Daar is ook dikwels spesifieke reëls oor die styl en die kleur van die skoolsak.

• Hou rugprobleme ingedagte. Sakke wat oor die een skouer gedra word, kan later probleme veroorsaak.

• Indien skootrekenaars gebruik word, maak seker dat die ingeboude afskorting in die skoolsak groot genoeg is vir die spesifieke skootrekenaar of tablet.

• Kry ’n sak wat ingerig is om al jou toebehore netjies in te verpak. Soek ’n sak met genoeg sakkies, afskortings en kompartemente om by al jou kind se behoeftes te pas. Maak seker daar is ’n houer vir ’n waterbottel. Dieselfde geld vir ’n kosblik.

• Kies ’n duursame sak. Dit sal meer kos, maar nie kort-kort vervang hoef te word nie.

Verskaffers

www.oldschoolsatchel.co.za

www.crazystore.co.za

www.cna.co.za

www.takealot.com

www.waltons.co.za

www.superbalist.co.za

Electric Rose-skoolsak (R1 750) Old School Satchel

Kosblik met antieke voorkoms (R129) Superbalist

Kosblikke vir die kleintjies (R19.99) Crazy Store

Lee Cooper-rugsak (R99) takealot.com

Kosblikkies (R29) Crazy Store

Royal King blou skoolsak (R1 750 ) Old School Satchel

Sportsak (R229) Superbalist

Marco waterdigte rugsak (R59) takealot.com

Lizzard Elowen-potloodsakkie (R124.99) Waltons

Empre Zoo York-potloodsakkie (R90.99) Waltons

Waterbottel vir sport (R64.90) CNA