Tweelingstyl: wie dra dit beter?

Verpersoonlik jou styl met bykomstighede

Dit is wonderlik hoe bykomstighede verskillende style met dieselfde uitrusting kan skep. Die kans dat die ander persoon dieselfde bykomstighede óók sal dra, is gelukkig 0%. Kies jou bykomstighede slim sodat jou uitrusting anders, maar steeds stylvol vertoon. Dra ’n statige nekstuk saam met oopskouers of kies bonkige oorbelle wat op jou skouers hang om jou nek verslankend te laat vertoon. ’n Unieke palm- of handsakkie is ook altyd ’n staatmaker. Waag dit met helder kleure saam met ’n klassieke uitrusting of as jou uitrusting reeds kleurvol is, eksperimenteer met verskillende teksture soos borduurwerk, fluweel of diamante om jou palmsakkie te versier.

Ogari-palmsakkie met sebraskets (R24 950) Cape Cobra Leathercraft

Oorringe (R134) Colette Hayman

Nekstuk (R439) Topshop

Speldekussingprotea-oorring (R579) Phillipa Green

Palmsakkie met leerblomdetail (R1299) Accessorize

Nuttige baadjie

Die regte baadjie kan jou uitrusting nuwe lewe gee, maar ’n fyn serpie is dikwels ’n goeie keuse wat jy net oor jou skouers kan drapeer en met ’n borsspeld vassteek. Met ’n baadjie moet jy egter versigtig wees dat jy nie jou uitrusting wegsteek of breek nie. Maak seker die baadjie wat jy kies vorm deel van jou voorkoms as geheel – verseker dat ’n gemeenskaplike kleur tussen jou items voorkom; of let op wanneer jy ’n rok met ’n vernoude middel dra– dan moet jou baadjie ’n effens korter snit hê om steeds jou silhoeët vleiend te hou. As jy op die klassieke kantoorbaadjie besluit, los die knope oop.

Baadjie (R789) Topshop

Skouerponcho (R649) Forever New

Egte syserp van Mimco (R799) Woolworths

Wees selfversekerd

Hoewel die tweelingstyl iets is wat jy liefs wil vermy, is daar geen skaamte daarin om met dieselfde uitrusting as iemand anders op te daag nie. Wat belangrik is, is dat dit jou nie onderkry nie. Selfvertroue is die beste afronding tot enige uitrusting. Dit is dus belangrik dat jy gemaklik voel in wat jy dra – jyself is immers die fokuspunt van jou voorkoms en soos die Engelse spreekwoord lui: “Don’t let the dress wear you.” ’n Uitrusting lyk onmiddellik beter aan iemand wat haar skouers en ken regop hou en haar uitrusting aan die mense om haar vertoon.

