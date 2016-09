UberEATS: elke “foodie” se droom

Johannesburgers sal bly wees om te hoor dat Uber dié week ’n nuwe affiliasie, UberEATS, in hul midde geloods het. Dié innoverende kos aflewering-sisteem is die jongste in die digitale wêreld, danksy ’n toep wat jou van ’n smullekker ete in ’n japtrap verseker.

Soortgelyk aan die Uber-dienste, is UberEATS op die prinsiep gebaseer dat kliënte via die toep, ’n bestelling by hul gunstelingrestaurant in die omgewing kan plaas. ’n Betroubare Uber-drywer sal dan dié bestelling namens jou ontvang en by jou aflewer.

So ook kan kliënte hul Uber-drywer, asook die betrokke restaurant, na gelang van hul dienslewering op die toep evalueer. Van die restaurante wat van die UberEATS-dienste gebruik maak is, Casalottis, Momo Baohaus, Krunch, Fishmonger en Paul’s Homemade Ice Cream.

Wat jy moet weet:

• Die UberEATS-toep kan op jou slimfoon se toepwinkel afgelaai word, asook via die bestaande Uber-toep.

• Aflewering van etes kan van 07:00 tot 22:00 via dié toep, in die Noord-Johannesburgse area bestel word.

• Jy kan sewe dae ’n week van dié dienste gebruik maak.

• Afleweringskostes beloop R20.