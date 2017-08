Verleng jou swart denim se leeftyd so

Om ’n langer leeftyd te verseker moet jy jou swart denims nie so gereeld was nie. Hoe meer dit gewas word, hoe vinniger gaan die kleur verlore. Indien jy nie op jou denim gemors het of dit op ’n baie warm dag gedra het nie, kan jy dit tot drie keer dra voor jy dit hoef te was.

Wanneer jy dit was

Draai jou denims om voordat jy dit was, om die kleur te behou. Sorteer jou wasgoed volgens kleurskakerings. As jy verskillende kleure saam was, verdoesel die kleure mekaar, veral as daar ligte kleure by is. Gebruik koue water. Dit is noodsaaklik om jou denims die beste kans te gee om donker te bly. Moet nooit jou swart denims of enige donker kleure in warm water was of week nie. Gebruik ’n skoonmaakmiddel wat spesifiek vir donker kleure geskik is. Stel die wasser op ’n sagte siklus soos wol of delikaat. Hoe meer aggressief jou masjien draai, hoe meer sal die denim se kleur vervaag. Die beste tegniek bly egter steeds om dit met die hand te was. Moenie dit in die droeër gooi nie, hang dit eerder op ’n wasgoedlyn. Hou dit egter weg van direkte sonlig.

Die asyn-metode

’n Goeie manier om die swart kleur in jou denim te verseël, is om dit vir 15 tot 30 minute in ’n mengsel van koue water en ’n koppie witasyn te laat lê. Spoel dit goed uit en hang dit op om droog te word.

Die sout-metode

’n Ander metode is om jou denims in een of twee eetlepels sout te week. Jy kan selfs die sout by die asyn ook gooi. Spoel dit uit en hang op om droog te word.

