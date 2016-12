Wit Kersfees

Met wit wat nou hoogmode is, kan jy jou eie idee van ’n spierwit Kersfees by jou klerekas voeg. ’n Wit rokkie met pragtige skouer-detail of vleiende neklyn kan wondere verrig. Dra dit saam met bloedrooi lipstiffie of mooi rooi geverfde naels om steeds die Kersfees-gevoel te behou.

Speel met bykomstighede. Jy kan ekstra rooi by jou uitrusting voeg deur ’n palmhandsakkie, skoene of juwele in dieprooi by jou wit voorkoms te dra. Behou ’n balans deur seker te maak die bykomstighede wat jy kies, komplimenteer die wit goed.

As jy iemand is wat hou van ’n tikkie glans, kan jy as alternatief wit saam met silwer dra. Dink silwer blinkers, kralewerk of ’n assimetriese insetsel van dié sprankelende kleur. Probeer selfs ’n kop-tot-toon silwer voorkoms – jy sal beslis skitter vir Kersfees!

Ons is mal oor dié wit items

