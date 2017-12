5 swembroeksnitte wat jou op jou beste laat lyk

Die eenstuk

Ons kon nog nooit ’n vleiende eenstuk weerstaan nie. Met die groot terugkeer van die eenstuk is daar nou eindelose moontlikhede om van te kies. Kies ’n vasknoop-neklyn wat jou slanker laat vertoon en ondersteuning bied vir jou borste.

Inner Secrets (POA)

Swembroek met verstelbare bandjies (vanaf R339) Miladys

Eenstuk met gevlegte ruf (R399) Woolworths

Speedo-eenstuk (R1149) Zando

Blomdruk-eenstuk ( vanaf R359) Miladys

Kuunga-eenstuk met lae hals(R1970) Lalesso

Hoog-gesnyde bikini-broekie

Nie almal van ons voel gemaklik om die strand in ’n eina-snit aan te durf nie, maar deesdae kan jy steeds ’n voller snit kies wat hoog uitgesny is, sodat jou bene slanker vertoon.

#rrwenk: Manipuleer ’n broekie wat reeds in jou kas is deur dit ’n bietjie hoër oor jou heupe te trek, sodat dit dieselfde uitsny-effek het.

Broekie van Cotton on (R229) Superbalist

Hoëlyf-broekie (R180) Woolworths

Missguided-broekie (R499) Superbalist

Hooguitgesnyde broekie (R599) Akina Label

Billabong (POA)

Retro-broekie

Die vintage-snit is terug wat beteken jy kan ongewenste rolletjies verbloem én soos ’n modevoorstaander lyk. As jy ’n korter bolyf het, moet jy versigtig wees dat jou broekie nie jou middel nog korter laat lyk nie – kies ’n hoëlyf-snit wat net onder jou naeltjie eindig sodat die meerderheid van jou middel steeds wys en nie in die helfte “verdeel” word nie.

Beachcult-broekie (R349) Superbalist

Broekie met tropiese motief (R499) Witchery

Hoog-uitgesnydebroekie (R190) Woolworths

Daily Friday broekie (R199) Superbalist

Broekie (vanaf R169) Miladys

Hoëlyf-broek (R500) Akina Label

Sportsnit-toppie

Hierdie snit werk die beste by vroue met ’n groter borsmaat en wat meer ondersteuning nodig het. As jy nie van die sport-snit hou nie, kan ’n gewone bikini-toppie met breër bandjies ook werk. Kies ook ’n borskoppie wat met spons gekussing is vir meer ondersteuning en ’n vleiender silhoeët.

Bacon Bikini-top (R349) Superbalist

Billabong (POA)

Multi-bandjietop van RVCA (R669) Zando

Opgestopde koppies met gevlegte bandjies (R169) Woolworths

Moontide-swembroek (R1 019) Zando

Bettie-halternektop (R1 598) Salt Air

Bikini Love top (R399) Superbalist

Vero moda-top met valafwerking (R499) Superbalist

Eenskouer-snit

’n Eenskouer-item skep dadelik ’n elegante gevoel en maak jou neklyn meer vleiend. Kyk uit vir een met ’n gestruktureerde raamwerk wat nie die heeltyd by jou bors afgly nie. Omdat hierdie snit ook nie agter jou rug of om jou nek vasgemaak hoef te word nie, bied dit ook meer ondersteuning terwyl dit steeds ’n vroulike voorkoms behou.