Bekendes met hul eie modereekse

Katy Perry

Die sangeres Katy Perry het vroeër vanjaar ’n skoenreeks, Katy Perry, bekendgestel. Sy beskryf die ontwerpe as ’n voorstelling van haar lewenservaringe en pittige persoonklikheid en onderskei style tussen Tribe, Granma’s Closet, Holiday, Nocturnal en so meer. Volgens Katy beklemtoon haar ontwerpe die belangrikheid van detail en hoe dit ’n eenvoudige silhoeët kan optower.

The Candy (R1980,50) Katy Perry

The Evelyn (R2 407, 90) Katy Perry

The Stella (R1695,50) Katy Perry

The Tashia (R2123) Katy Perry

The Beverly (R1410,60) Katy Perry

Besoek Katy Perry se webblad vir meer

Jessica Simpson

Jessica Simpson het nadat sy geboorte geskenk het die swangerskapreeks, Motherhood Maternity, begin. Hierdie reeks bestaan uit ’n verskeidenheid van swem- oefen- en onderklere, bra’s, slaapklere en skoonheidsprodukte gepas vir ’n nuwe ma. Die reeks mik om swangerskap-drag modieus en vleiend te laat lyk terwyl dit steeds gemak en funksionaliteit bied.

Parka met wydgesnyde middel (R2706, 80) Motherhood Maternity

Rokkie (R712,10) Motherhood Maternity

Eenstuk (R854,60) Motherhood Maternity

Nagrokkie (R498) Motherhood Maternity

Besoek Motherhood Maternity vir nog

Victoria Beckham

Victoria Beckam is bekend op menigde platforms, maar haar liefde vir mode het die afgelope paar jaer die voorgrond geneem. Haar nuutste ready-to-wear-reeks het verlede week op New York-modeweek se loopplanke gepronk. Victoria is gereeld in van haar eie ontwerpe te sien en het al erken dat haar man, David Beckham, en kinders soms kommentaar op haar uitrustings lewer wat bydra tot sekere elemente in haar reekse. Haar styl word deur tydskrifte soos Vogue en ander bekende ontwerpers as “Posh” beskryf – toevallig?





Layered Cat sonbril

Loop Navigater



Besoek Victoria Beckham se webblad vir nog

Kendall en Kylie Jenner

Die werklikheidsterre, Kendall en Kylie Jenner, het onlangs hul eie reeks uitgebring buiten die feit dat die Kardashians-handelsnaam reeds regoor Hollywood se winkels te sien is. Hulle reeks vang die essensie van die hedendaagse jong modeliefhebber vas – iemand selfversekerd, stylvol, modieus en doelgerig. Dié reeks het in 2015 behoorlik vlamgevat na hulle in samewerking met Topshop ’n versameling Kaliforniese-style bekendgestel het.

Konsertinavou lospypbroek en denimhemp

Sportrokkie

Normie rugsak

oopskouer-top en lospassende denim

Besoek hul webblad vir nog